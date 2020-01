Gli interventi dei vigili del fuoco di Olbia.

Il forte vento e la pioggia che si sta abbattendo oggi ha creato disagi su tutto il comune di Olbia e nelle zone limitrofe. I vigili del fuoco continuano a spostarsi da una zona all’altra del comune per adempiere alle richieste di intervento da parte dei cittadini. Via Ruinadas è stata messa in sicurezza dopo la segnalazione di un palo pericolante sul bordo stradale.

Fortunatamente oltre la prevenzione e messa in sicurezza di strade e domicili, nessuna persona, vetture o abitazioni hanno subito danni, se non alcune cantine dove i vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare il prosciugamento dopo la forte pioggia.

Notizie Simili:

(Visited 240 times, 240 visits today)