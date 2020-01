La nomina di Pietro Carzedda.

Avrebbe dovuto fare il vicesindaco di Olbia, l’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna l’ha incoronato sub commissario della Provincia di Sassari per la zona della Gallura. Il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Carzedda, di professione avvocato, dovrà gestire il delicato passaggio del riordino dei territori, nella riforma a cui sta mettendo mano Cagliari.

Quella di Carzedda non è una nomina di secondo piano, come si potrebbe pensare, perché, anche se in questi primi mesi avrà un ruolo prettamente amministrativo, nel caso in cui dovesse prevalere in Regione la tesi di ridare anche autonomia politica agli enti, con tanto di elezione diretta dei cittadini, questa sarebbe un trampolino di lancio importante per la sua candidatura a presidente.

Per il momento, però, tutte le ipotesi sono fumose. L’unica certezza è che la scelta di Carzedda come sub commissario in Provincia scompagini le carte sulla nomina del vicesindaco di Olbia, che con l’avvocato favoritissimo sembrava cosa fatta.

