Nuovo asfalto per le strade di Olbia.

Non solo grandi opere. L’amministrazione comunale di Olbia è sempre attenta anche alla manutenzione delle strade per rendere la circolazione più agevole, considerando anche la svolta verso una mobilità sempre più promiscua e con sempre più mezzi sostenibili che convivono con le auto.

Le strade di Olbia interessate.

I lavori riguardano molte vie cittadine, in particolare le strade maggiormente trafficate e quelle che collegano i diversi quartieri. Si tratta del rifacimento completo del manto stradale e delle pendenze trasversali. I lavori sono quasi ultimati, sono attualmente in corso in via Copenhagen e termineranno con via Sangallo.

Il commento dell’assessore.

Così commenta Antonella Sciola, assessora ai Lavori Pubblici e Viabilità: “Dopo un’intensa attività di coordinamento con le imprese responsabili dei sottoservizi, abbiamo proceduto alla manutenzione straordinaria di oltre 40 vie della nostra città, che sono state completamente riasfaltate. Le opere hanno un valore di 1 milione e 800 mila euro. L’attenzione della nostra amministrazione ai piani di viabilità è molto alta ed evidente sia attraverso le opere che si sono realizzate che sui finanziamenti ricevuti in questi mesi dalla Regione per la realizzazione di rispristino strade e marciapiedi. Opere che si allargheranno ad altre vie della città“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui