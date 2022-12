Casa Ferrigno, la più addobbata di La Maddalena

A La Maddalena non è Natale se non si accendono le luminarie di casa Ferrigno. Una tradizione che va consolidandosi negli anni e che attira curiosi da tutta l’Isola. Mesi di preparativi per illuminare al meglio la villetta a due piani. Neanche la crisi e il caro energia hanno fermato i Ferrigno e la loro voglia di illuminare la zona di Villa Bianca.

Tanti i commenti di approvazione sui social, accompagnati da battute sui consumi Enel e sul costo della bolletta. Questo gioco di colori, di questi tempi, ha un costo tale che c’è chi ha ribattezzato i padroni di casa i Ferrignez.

