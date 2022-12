Le iniziative di Natale a Luras.

Si avvicina il momento più magico dell’anno, il Natale, e il Comune di Luras ha deciso di viverlo con una serie di appuntamenti in grado di coinvolgere tutta la comunità e far ritrovare il gusto di condividere insieme le festività natalizie dall’inizio alla fine.

“Abbiamo lavorato insieme a tutte le associazioni del territorio mirando a renderle protagoniste di eventi variegati in grado di unire passato e presente – commenta Mauro Azzena, primo cittadino del Comune di Luras -. Dopo l’accensione dell’albero, resa toccante dal canto del Coro Su Bubugnulu, la sagra del dolce e la casa di Babbo Natale, presentata dai Fedales ’87, e gli eventi culturali proposti dal club di lettura “Parole nel Vento” sabato siamo pronti a dare il massimo con un evento che coinvolgerà veramente tutto il paese e non solo! La giornata sarà aperta dai ragazzi del Dopocresima che alle 16 proporranno il Presepe Vivente presso la chiesa Nostra Signora del Rosario, seguiranno l’apertura degli stand in Via Nazionale che proporranno prodotti enogastronomici e artigianali, alle 18:30 si prosegue con la Banda Musicale Città di Tempio e il loro spettacolo di Natale itinerante, e contemporaneamente invitiamo tutti a degustare le prelibatezze preparate dai Fedales ’87, polenta con sugo o ai quattro formaggi, polpettine fritte, patatine fritte, crepes e cioccolata calda, e i nostri vini locali con ben otto cantine in esposizione. Siamo certi che le temperature tipicamente dicembrine verranno rese più miti dai prodotti offerti e dal calore degli organizzatori. Nessuna scusa dunque: vi aspettiamo numerosi!”

