Chiudono gli uffici Cup-ticket dell’ospedale vecchio di Olbia

I servizi sono fruibili regolarmente all’ospedale Giovanni Paolo II.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura ricorda che per giovedì 20 aprile è stata disposta la chiusura dei servizi Cup-Ticket. Il personale sarà impegnato in attività concorsuali non compatibili con l’apertura al pubblico degli uffici in viale Aldo Moro.

In quella giornata negli uffici Cup-Ticket dell’ex ospedale San Giovanni di Dio rimarrà aperto solo lo sportello per le esenzioni, dalle 7.30 alle 17.30. Tutti i servizi Cup-Ticket saranno comunque accessibili al Giovanni Paolo II, dalle 7.30 alle 17.30.

Si ricorda che le prenotazioni e il pagamento delle prestazioni ambulatoriali sono effettuabili in ogni momento da casa sul portale cupweb.sardegnasalute.it. I pagamenti del ticket attraverso tessera sanitaria dotata di microchip e carta di credito/bancomat possono essere eseguiti anche tramite i totem touchscreen presenti a Olbia sia all’ex ospedale San Giovanni di Dio sia al Giovanni Paolo II.

