Il Pd di Olbia attacca sul parco mai nato a Sa Corroncedda

Futuro incerto per lo scempio ambientale di Sa Corroncedda, il Pd attacca la maggioranza a Olbia per gli interventi mai realizzati. “Sa Corroncedda: una delle più grandi discariche a cielo aperto di tutta l’Isola – attaccano i consiglieri Maddalena Corda, Ivana Russu, Gianluca Corda, Antonio Loriga, Rino Piccinnu, Stefano Spada -. Lo sappiamo dal 2019, ma fino ad ora l’area è stata bonificata solo in minima parte. Sono ancora presenti tonnellate di rifiuti di ogni tipo, con un livello di pericolosità inammissibile”.

Falde inquinate a Sa Corroncedda

“Con sgomento abbiamo anche appreso dal consigliere Cocciu che le falde acquifere sarebbero inquinate fino a 20 o 30 metri sottoterra. Ma lo stesso consigliere, nel Consiglio comunale dello scorso lunedì 27 febbraio, ha voluto sottolineare che i 10 milioni necessari per interrompere il corso di questo disastro ambientale, sarebbero meglio spesi per abbellire la città – spiegano -. E che a Sa Corroncedda basterebbe un muro di recinzione. Come a dire che occhio non vede e cuore non duole”.

“A novembre noi consiglieri del Partito democratico, a seguito di un sopralluogo, avevamo avanzato un’interrogazione al sindaco. Per avere notizia degli interventi programmati e dei fondi disponibili per sanare questa emergenza. Abbiamo dovuto aspettare ben tre mesi perché l’argomento fosse messo all’ordine del giorno nel Consiglio comunale. Nonostante il regolamento preveda l’obbligo di discutere le interrogazioni entro 30 giorni dalla data di presentazione”.

La videosorveglianza

“Abbiamo riscontrato che questi ulteriori 3 mesi trascorsi sono serviti solo a produrre un’azione palliativa e assolutamente insufficiente rispetto alla gravità della situazione. L’assessora competente ha annunciato quasi con enfasi l’installazione di alcune telecamere di sorveglianza all’ingresso dell’area. Entrate in funzione solo lo scorso gennaio 2023, quindi evidentemente a seguito della nostra iniziativa”.

Il parco di Nizzi

“Questa azione di pungolo, però, ha sortito un effetto irrisorio rispetto sia alla situazione esistente che alle promesse fatte dal sindaco. Quando prospettava non solo la bonifica ma addirittura la realizzazione di un parco. Apprendiamo quindi sconcertati che non esiste nessun cronoprogramma degli interventi, e nemmeno i fondi necessari”, concludono i consiglieri Pd.

