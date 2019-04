Manifestazione dei lavoratori ai Air Italy a Cagliari.

Un centinaio di dipendenti di Air Italy stanno manifestando oggi a Cagliari. Il corteo si è riunito davanti alla villa Devoto, dove è in corso il vertice tra Alitalia e Air Italy.

Durante la trattativa si sta discutendo per trovare un accordo tra le due compagnie aeree per la continuità territoriale da Olbia. Il nodo è riuscire a trovare un punto di incontro per spartirsi le tratte o la rinuncia da parte di Alitalia di coprire i collegamenti per Roma e Milano dall’Aeroporto Costa Smeralda.

La mobilitazione era stata annunciata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, per attendere l’esito del vertice.

