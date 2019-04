Lavori all’acquedotto di Lerno, possibili disagi a Tempio, Calangianus, Luras e Bortigiadas

La manutenzione mercoledì.

Mercoledì 17 aprile 2019 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento sul ramo dell’acquedotto Lerno che alimenta l’Alta Gallura. I lavori saranno eseguiti tra le 5 e le 20 e 30 e comporteranno la sospensione dell’operatività della condotta per consentire di eseguire le lavorazioni in due punti distinti. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano per consentire di limitare i disagi sfruttando le scorte dei serbatoi ed eseguendo manovre in rete per ottimizzare la quantità d’acqua a disposizione.

Nel Comune di Tempio Pausania, alimentato quasi esclusivamente dalle fonti del Limbara, i disservizi riguarderanno solo la zona 167 dalle 11 alle 20 e 30. A Calangianus e Bortigiadas le scorte nei serbatoi saranno sufficienti per garantire il servizio durante tutta la giornata: eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata. Nel Comune di Luras, che non ha un serbatoio sufficiente a garantire una riserva, sarà attivato il servizio sostitutivo di autobotte.

Domani, martedì 16 aprile 2019, a Tempio saranno effettuate anche delle manovre per la distrettualizzazione delle reti idriche cittadine che riguarderanno tra le 8 e le 15 le vie Angioi, Deledda, i rioni Murinu e Pischinaccia.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per evitare disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

(Visited 122 times, 127 visits today)