La serata di beneficenza dell’Avsi Point Olbia.

Pochi giorni dopo l’evento di AVSI Point Olbia, che si ripete per la quinta estate consecutiva, negli occhi dei volontari e in quelli dei tanti che hanno accolto l’invito alla serata, si rincorrono le immagini di una giornata di amicizia, solidarietà, condivisione, convivialità e cooperazione locale e internazionale.

Brani di vita nuova per continuare a dare speranza a popoli lontani, facendo avvicinare amici, parenti, conoscenti colleghi di lavoro.

“Sotto lo stesso cielo, osiamo la solidarietà, attraverso i confini”, questo lo slogan delle Tende Avsi 2018/2019. Un messaggio che da, sabato 10 agosto, gli oltre 210 amici presenti all’evento Notte Fra Cozze e Stelle – Cena Di Solidarieta’ Per AVSI hanno più chiaro in termini di senso e prospettiva. Una conferma che lo spirito solidaristico è ancora ben presente fra la gente: necessita soltanto di essere provocato, accompagnato e valorizzato.

I quasi 5mila euro raccolti rappresentano un mezzo reale per rinnovare o attivare 15 sostegni a distanza, attraverso i quali AVSI aiuta giovani e giovanissimi (in questo caso in Kenya) a studiare, imparare un mestiere, nelle proprie scuole e laboratori creando le condizioni per aiutare altrettante famiglie.

Un piccolo esercito di donatori generosi ha contribuito in modo determinante al successo dell’evento, stando davvero “sotto lo stesso cielo – osiamo la solidarietà attraverso i confini”, come recita il titolo della campagna AVSI 2019 è possibile.

