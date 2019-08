Calcio, presentata ufficialmente l’Arzachena Academy Costa Smeralda

Il sodalizio inizierà oggi la preparazione atletica.

L’Arzachena Academy Costa Smeralda è ormai una realtà. A pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia che si svolgerà il 18 agosto contro la Torres dall’inizio del campionato di Serie D, che vedrà l’esordio della squadra smeraldina in trasferta contro il Budoni il primo settembre, la squadra è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in Comune.

“Ripartiamo da un momento di difficoltà che ha visto coinvolta la cittadinanza arzachenese e ci ha impegnati a trovare una soluzione in un mese – esordisce il sindaco Ragnedda -. Ringrazio Volpi ci ha sostenuto in un momento di difficoltà. Con lui abbiamo fatto un ragionamento a lunga gittata, parlando di giovani e infrastrutture e cercando di crescere in un punto di vista sociale. Lo sport è una componente sociale della nostra comunità, e loro sono qui per supportarci. Hanno risposto all’appello, che è nato in maniera tanto repentina quanto semplice. L’amministrazione ha provveduto, come prevede il regolamento della F.I.G.C, a chiedere il salvataggio del titolo sportivo, diramando un bando al quale ha aderito con passione questo gruppo”.

E’ stato poi il turno dell’amministratore delegato Giampiero Fiorani: “Si riparte con un ideale passaggio consegna che deve rivedere Arzachena protagonista soprattutto nel settore giovanile. Abbiamo iniziato un ragionamento a lunga gittata su giovani, infrastrutture, punto di vista sociale”. La società è nata infatti con l’obiettivo, tra gli altri, di mantenere in piedi e sviluppare la struttura della scuola calcio, un circuito di circa 300 giovani calciatori di tutte le categorie.

Il Presidente dello Spezia Calcio Gabriele Volpi, che è anche il neo-proprietario dell’Arzachena Academy Costa Smeralda attraverso la fondazione Social Sport, ha espresso poche ma significative parole. “Noi facciamo lo sport soprattutto per motovi sociali, ci interessa anche vincere ma l’importante è che abbiamo 400 ragazzini che si allenano e sono il futuro dello Spezia Calcio. Questo ci interessa perchè tra le due squadre ci sarà un gemellaggio“. Lo spezia fu rilevato nel 2008 da Volpi dopo una vicenda simile a quella subita dall’Arzachena Costa Smeralda Calcio. “Il mio supporto è unicamente finanziario e di passione, poi bisogna scegliere persone giuste per gestirlo“, conclude Volpi.

Confermata la gestione tecnica di Mauro Giorico, la squadra sta nascendo con le conferme del portiere Marco Ruzittu, e dell’attaccante Danilo Ruzzittu, che insieme agli acquisti annunciati nei giorni scorsi e a numerosi giovani in prova inizieranno il ritiro per la preparazione atletica oggi a Pattada.

