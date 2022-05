Il nuovo direttore delle guardie giurate di Porto Rotondo.

Il servizio di vigilanza di Porto Rotondo sarà guidato da Piergianni Pala. Il Comitato punta così all’ex maresciallo di Porto Rotondo, che sarà il nuovo responsabile delle guardie giurate.

Soddisfatto, Pala, 60 anni, è fresco di pensione, raggiunta soltanto il 17 febbraio scorso. “Sono molto riconoscente nei confronti del consorzio per la fiducia che hanno riposto in me – dichiara -. Dopo 38 anni di servizio nei carabinieri è molto motivante ricoprire un incarico come questo. Ho sempre avuto contatti con il Consorzio e con le guardia, poiché stando a Porto Rotondo abbiamo collaborato per molti aspetti. Sono davvero contento per questo nuovo inizio”.