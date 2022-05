Aprono le giostre a Olbia.

Si riparte in tutti i sensi, anche se con qualche giorno di ritardo. Sono 2 i luna park contendenti della festa di San Simplicio a Olbia. Da una parte il Wonderland, che ha vinto il bando per stare nel parco di Fausto Noce, dall’altra lo storico Matherland, che occupa l’area di via Figoni. Si apre con qualche polemica legata ai ritardi dell’apertura e con il maltempo.

Oggi, infatti, dopo due anni di pandemia, è avvenuta l’inaugurazione tra novità e polemiche, quale l’apertura che avrebbe dovuto essere il 28 aprile, ma è slittata per motivi burocratici. In merito a questo, i vincitori del bando però hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni, ma il Matherland spiega le cause del perché ha aperto soltanto oggi. “E’ sempre più difficile fare questo lavoro – dice Luciano Marengo, referente del Matherland -, nel senso che le richieste di documentazioni, la burocrazia e le semplificazioni sono invece complicate per noi, perché la normativa non è pensata per il nostro settore. Anzi, grazie agli uffici del Comune di Olbia che si sono adoperati per collaudarci, nonostante questi cavilli, stiamo riuscendo ad aprire”.

La novità quest’anno è che per la prima volta il Matherland non sarà nell’area del Fausto Noce, ma nel terreno privato di via Figoni. “Non entriamo in polemica con l’altro parco – aggiunge il referente del Matherland – l’unica cosa che riteniamo noi è dover rimarcare la cosa che solo nella città di Olbia e in alcune città sarde, rispetto al resto d’Europa, succede questo. Un bando sulle giostre dove non viene – perché noi siamo un reparto cultura e in base alla legge che regola lo spettacolo viaggiante che vieta i bandi e le aste – praticamente riconosciuta l’anzianità di frequenza, come accade in tutta Italia ed Europa. Stare due anni fermi è stata una cosa dura per tutto il settore, noi sardi abbiamo poche città che riescono a sorreggere la nostra attività, facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi che hanno vinto il bando perché in questa barca in tempesta ci siamo tutti e speriamo di poterne uscire bene”.

Tra curiosità e novità quest’anno, infatti, sono 2 i luna park in città. Uno è quello di Matherland, presente nel comune da più di 50 anni e l’altro è il Wonderland, che ha vinto di nuovo il bando per sostare nell’area di Fausto Noce. Entrambi hanno annunciato il grande ritorno con nuove giostre. Nel Wonderland la novità è il Booster che è presente in pochi luna park in Italia. Si tratta di un’attrazione adrenalinica, come sarà la tipologia della seconda attrazione, il Danger Zone, presente in pochi parchi e dall’altezza vertiginosa. “Siamo molto felici di essere qui quest’anno – dichiara Rossella Duville, referente del Wonderland -, noi avevamo già vinto il bando nel 2020 poi c’è stato il covid che ci ha bloccato per 2 anni e ora lo abbiamo vinto di nuovo. Adesso avremo una concessione per 3 anni e saremo qui a Olbia per il prossimo triennio e siamo molto contenti perché questa è la prima vera festa patronale che faremo con la ripartenza“.

C’è poi un grande ritorno per la festa di San Simplicio: l’Oba Oba un vero cult degli anni ’80 e ’90 a Olbia torna al Matherland e sicuramente sarà apprezzato anche dai grandi, che avranno l’occasione di tornare ragazzi e magari salire sulla giostra con i loro figli o nipoti. “Si riparte insieme con la città di Olbia – dice Luciano Marengo, referente del Matherland – e siamo molto felici. Le novità, oltre al grande ritorno dell’Oba Oba, sono tante e non le sveliamo subito, poiché vogliamo lasciare accesa la curiosità dei nostri amici olbiesi”.