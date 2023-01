Luogosanto festeggia i 95 anni di nonnu Nicolino Ciboddo

È nato a Tempio il 1 gennaio 1928, nonnu Nicolino e oggi ha compiuto 95 anni circondato dall’affetto della sua grande famiglia: 4 figli, 5 nipoti e un amatissimo pronipote.

Uomo che crede nei valori tradizionali, buono e ben voluto da tutto il paese, Nicolino Ciboddo ha dedicato una vita al lavoro per non far mancare nulla alla famiglia. Prima come minatore e poi come giardiniere.

Pochi mesi fa ha perso sua moglie, la compagna di una vita, dopo 69 anni di matrimonio, per questo la famiglia e la comunità del paese gli hanno fatto sentire il forte affetto con ancora più forza durante questa giornata speciale.



