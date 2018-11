Tari 2018: tariffe dello scorso anno.

La seconda rata della Tari va pagata entro il 17 dicembre. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno. La Tari è la tassa sui rifiuti introdotta dalla legge di stabilità del 2014, che ha accorpato in unico tributo, uguale in tutta Italia, le precedenti tasse sui rifiuti e l’ambiente.

Il calcolo della Tari 2018, viene effettuato sulla base di tariffe fisse e variabili e a seconda del tipo di utenza, domestica o non domestica. Sono previste esenzioni e riduzioni di tariffa per i nuclei a basso reddito che presentino il nuovo modello Isee 2018.

Per tutte le informazioni contattare o recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Olbia in via Giuseppe Garibaldi 60, numero di telefono 0789 52000

