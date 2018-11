Altra buca in città.

Buche, che incubo. Le piogge di questi ultimi giorni hanno sicuramente accentuato il problema, che però in città è piuttosto costante. E’ dura incontrare una strada senza buche, talvolta veri e propri crateri. Una grossa buca, forse provocata da un’infiltrazione che ha eroso il manto stradale, è stata segnalata in via Friuli, zona Baratta. E’ stata notata e fotografata dai residenti della zona. La foto è diventata virale.

