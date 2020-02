Appuntamento per il febbraio.

Nuovo appuntamento per la rassegna di teatro per famiglie “Mamma, Papà, andiamo a Teatro!” organizzata dall’Associazione Culturale Mediterrarte con il patrocinio del Comune di Olbia, assessorato alla Cultura

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18 e 30 nell’auditorium dell’Istituto Tecnico Deffenu andrà in scena lo spettacolo di teatro Disegnato “Il circo delle nuvole” di Gek Tessaro.

Per la prima volta in rassegna portiamo un genere nuovo: il Teatro Disegnato di Gek Tessaro, autore e illustratore. Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci.

Appuntamento per il 6 febbraio 2020 ore 18.30 Auditorium Ist. tecnico Deffenu – via Vicenza n. 63/65

biglietto singolo € 6

Biglietto famiglia (mamma, papà, due figli) € 15

Gek Tessaro

