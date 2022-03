L’inaugurazione in via Dante a Olbia.

Arriva a Olbia “Temporary City”, con una scultura dell’artista Nicola Filia. Sarà installata in via Dante, grazie al patrocinio del Comune di Olbia. Una partecipazione gratuita e aperta a tutti quella dell’iniziativa, che sarà inaugurata domenica 27 marzo alle ore 11.

L’opera realizzata attraverso l’utilizzo di materiali poveri come il gasbeton ed i blocchetti di cemento. “L’intento è quello di far riflettere lo spettatore sulla drammatica situazione che in questi giorni vive l’Ucraina. – afferma l’artista – Viviamo tempi sempre più difficili, stiamo sempre meno attenti al prossimo, all’ambiente, ai valori tutti. L’odio e la rabbia prendono il sopravvento. L’economia sembra essere l’unico interesse che muove gli esseri umani”.

“Non siamo più in equilibrio con il pianeta che abbiamo in prestito e anno dopo anno lo stiamo consumando – prosegue – condannandolo ad un inesorabile collasso. Temporary City parla di questo, lo fa da tanti anni, ed ora, ad Olbia, vuole porre l’attenzione sulla guerra in generale, ed in particolare su quella che sta distruggendo l’Ucraina. Se davvero vogliamo la pace, dobbiamo cominciare a costruirla a partire dal rispetto reciproco e dall’ascolto del prossimo“.