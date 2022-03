L’inaugurazione a Olbia.

All’ospedale di Olbia ora le donne vittime di violenza hanno una stanza tutta per sé. E’ stata inaugurata questa mattina la “Stanza Rosa”, un progetto promosso dall’associazione Soroptimist Gallura, al quale ha contribuito anche il Comune di Arzachena.

Si tratta di un’area protetta all’interno dell’ospedale Giovanni Paolo II, per accogliere le donne e/o i loro figli che hanno subito violenza. In questo spazio, che si trova in una parte separata dal pronto soccorso, le vittime verranno accolte e soccorse dal personale medico.

Una poltroncina comoda, un bagno, sedie, lettino ginecologico (con separé) che diventa un letto qualora si ritenga necessario tenere in osservazione la vittima per la notte. Nella stanza sono presenti anche giochi per i bambini. Questo spazio riservato mira a garantire la tutela della privacy e dell’incolumità, con l’obiettivo di incentivare le donne a chiedere maggiormente aiuto. Sentimenti di paura e vergogna, infatti, spesso tendono a scoraggiare le donne dal chiedere aiuto.

La partecipazione all’iniziativa, da parte dell’amministrazione comunale di Arzachena, è stata voluta dall’assessora ai Servizi Sociali, Gabriella Demuro. Alla cerimonia ha preso parte la delegata alle Politiche giovanili Giovanna Maria Azara.