L’ordinanza del sindaco di Olbia.

Lavori in corso sul lungomare di Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato una nuova ordinanza che, dal 28 marzo al 16 maggio, cambierà la viabilità per consentire l’esecuzione degli interventi di riqualificazione della strada e agevolare il flusso veicolare di traffico proveniente da viale Principe Umberto con direzione centro storico.

Due strade diventano a doppio senso.

Via Garibaldi, dall’intersezione con Viale Principe Umberto all’intersezione con Via Catello Piro, dalle ore mezzanotte del 28 Marzo 2022 alle ore 24 del 16 Maggio 2022, cambierà con l’istituzione di un doppio senso di circolazione; divieto di sosta su ambedue i lati della strada, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva, eccetto veicoli in servizio pubblico e in uso a persone invalide. Sarà istituito anche un obbligo di svolta a destra all’intersezione con viale Principe Umberto.



In via Catello Piro, dall’intersezione con Via G. Garibaldi all’intersezione con Via Genova, sarà posto un doppio senso di circolazione; un divieto di sosta su ambedue i lati della strada , con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva, eccetto quelli in servizio pubblico e ad uso di invalidi.