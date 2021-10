Il leader dei 5 Stelle Conte a Olbia.

Arriva leggermente in ritardo sulla tabella di marcia ed ad aspettarlo trova una piazza Elena di Gallura piena. Non pienissima, come siamo abituati in altri eventi, ma comunque piena di fan e simpatizzanti. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha concluso a Olbia, questa sera, il suo mini tour elettorale in Sardegna, dopo la tappa a Carbonia e il pranzo con i fedelissimi. “Siamo stati isolati per mesi, ora dobbiamo ossigenarci insieme”, cerca di scaldare subito il pubblico. “Dobbiamo correre tutti insieme. La vostra riconoscenza per noi è tutto”, tenta di tirare la volata per il voto. “Anche se abbiamo commesso qualche errore, lo abbiamo fatto in buona fede”, aggiunge sornione.

Poi sfodera la retorica parlando della Sardegna “terra bellissima benedetta da Dio”. E declina il messaggio sulle riforme del governo: “Grazie a noi la Sardegna si può rinnovare con il 110%. Stiamo volando al 6% di Pil grazie a queste manovre”. Il candidato sindaco Augusto Navone, sostenuto dal suo movimento alle elezioni comunali, non lo cita. Preferisce passare largo, affermando che bisogna “scegliere un amministratore che ami davvero Olbia”, “che porti progetti utili per la città”, “noi abbiamo le soluzioni concrete per la città”.

E termina ricordando la tragedia dell’alluvione e il piano contro il rischio idrogeologico ancora non realizzato: “Ci vuole un piano serio. Dobbiamo rivederlo e attuarlo”. Conclude tra gli applausi, che riescono a camuffare qualche contestatore sul fondo della piazza, arrivato a guastare questo finale di campagna elettorale.