La truffa che viene dal Giappone arriva in Gallura.

Una truffa pericolosa si sta diffondendo a macchia d’olio in Italia e anche a Olbia e in Gallura c’è chi sta ricevendo squilli dall’estero. Il nuovo tentativo di raggiro si chiama Wangiri e consiste in uno squillo, che induce il malcapitato a richiamare il numero sconosciuto.

Questa nuova truffa sta preoccupando tantissime persone perché richiamando il numero si viene reindirizzati ad un numero che costringe a pagare una cifra salata. Questo tipo di frode, attiva da anni e in aumento negli ultimi tempi, si basa sull’idea di far richiamare le vittime a numeri a pagamento che addebitano costosi servizi telefonici e abbonamenti a servizi premium. Questo raggiro viene dal Giappone e in questi giorni in tutta Italia ci sono migliaia di segnalazioni.

Cosa fare.

Se hai ricevuto una chiamata sospetta, come uno squillo da un numero sconosciuto, è importante non richiamare il numero per evitare di cadere nella trappola del Wangiri. Inoltre, puoi segnalare il numero alle autorità competenti per contribuire a proteggere anche altre persone.

Se ritieni di essere caduto nella truffa del Wangiri e hai effettuato una chiamata a un numero a tariffazione speciale, contatta immediatamente il tuo operatore telefonico per segnalare l’accaduto e chiedere assistenza. Potresti anche voler considerare la possibilità di bloccare i numeri sospetti sul tuo telefono per evitare future truffe.

