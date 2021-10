All’Unitre di Olbia si ritorna in presenza.

Ripartirà mercoledì 3 novembre il nuovo anno 2021/2022 dell’Unitre di Olbia (Università delle tre età), che coinciderà con il XXI anno di attività dell’Associazione.

Inizialmente saranno 42 i corsi previsti, ai quali se ne aggiungeranno 10 da gennaio e si terranno finalmente in presenza. “Finalmente” perché nel corso dell’anno trascorso la sede è rimasta chiusa per i soci e si sono potuti erogare soltanto una decina di corsi in didattica a distanza.

Anche quest’anno l’offerta formativa sarà alquanto varia: si va dai corsi di lingue (Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Russo) ai scorsi di yoga, dal Cineforum all’informatica, dal Bridge al Burraco, dal Chiacchierino all’uncinetto, dalla maglia ai ferri al cucito creativo, dalla pittura alla Storia dell’Arte e alla Storia del Novecento, dalla filosofia alla italiana, dalla poesia di De André alla poesia gallurese, dalla letteratura latina a quella Greca, dalla fotografia all’Archeologia; dalla storia delle religioni al corso di chitarra, dal corso di scrittura creativa al canto sardo, dal diritto civile all’analisi sensoriale del vino e dell’olio per concludere con il corso di etimologia e semantica del sardo.

Tutti i corsi si svolgeranno con la massima attenzione al rispetto delle norme in vigore in materia di prevenzione della diffusione del contagio del Covid 19. Sarà necessario il Green pass, l’uso della mascherina all’interno dei locali e il distanziamento. Nel rispetto delle norme suddette, il numero dei partecipanti a ciascun corso sarà limitato in rapporto agli spazi disponibili.