I vaccini contro il coronavirus.

Vaccini nelle scuole, da Olbia arriva una buona notizia. La scorsa settimana gli insegnanti ed il personale in servizio hanno ricevuto una comunicazione da parte della Regione che gli invitava a vaccinarsi, spiegando anche le modalità con cui avverrà la profilassi.

Chi non avesse ricevuto alcuna comunicazione entro il 14 marzo, si dovrà registrare sul portale e poi recarsi nei punti vaccino. A spiegare che la fase delle vaccinazioni per la scuola è entrata nel vivo è stata l’assessore comunale all’Istruzione Sabrina Serra, che ha sottolineato i benefici di questa campagna. “Questo permetterà ai genitori di stare più tranquilli e garantirà il diritto allo studio per i bambini – ha detto l’assessore -. Mettiamo al sicuro le nostre scuole”.

