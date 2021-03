I ladri al Luxury Mall di Olbia.

Sono entrati nel locale, devastandolo e rubando vestiti e accessori. Un’azione perpetrata più volte durante l’inverno nel Luxury Mall nella zona industriale di Olbia. L’ultima giusto qualche settimana fa, quando hanno aperto anche le casse e si sono portati via persino dei mobili. Non contenti i banditi hanno danneggiato anche il locale e le vetrate. “In un mese sono entrati tre volte e si sono portati via 250mila euro tra merce e denaro – racconta Daniela Fargion, proprietaria del negozio -. E purtroppo a causa di questi avvenimenti non aprirò nemmeno quest’anno, anche perché a causa del Covid non si sa nemmeno come ripartirà la stagione”.

Una storia non sempre semplice quella dell’outlet di lusso unico in Sardegna. Nel 2009 l’idea imprenditoriale di Fargion va in contrasto con alcuni commercianti di Olbia. “Avevo realizzato un servizio navetta per accompagnare i crocieristi al Luxury Mall – si sfoga l’imprenditrice -, con un pacchetto compreso nella vacanza”. Questa idea però alimenta il malcontento delle altre attività, sopratutto quando manifesta l’intenzione di voler estendere il servizio per l’aeroporto. “Un giorno ho trovato solo la carcassa del mio autobus – racconta Fargion -, qualcuno me lo ha bruciato e danneggiato”.

La storia prosegue poi con una diatriba sindacale con alcune giovani dipendenti, accusate di assenteismo. Fino ai furti di questo inverno, quando il locale era chiuso e le telecamere di sorveglianza spente. “Forse venderò il locale, mi dispiace perché ho investito molto e dato lavoro a un centinaio di persone – conclude Fargion -, ma la situazione è davvero intollerabile”.

