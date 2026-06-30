Arriva una corsia solo per i bus in via dei Lidi a Olbia

Una corsia solo per i bus in via dei Lidi a Olbia.

Via dei Lidi, a Olbia, è l’arteria più congestionata della città, per non parlare del ritardo dei mezzi, ma il Comune vuole cambiare passo. La giunta comunale, su proposta dell’assessora ai Lavori pubblici Antonella Sciola, ha deciso di utilizzare la terza corsia in direzione centro solo ed esclusivamente per i mezzi pubblici. Una novità a Olbia in quanto non è mai esistita una corsia solo per il trasporto pubblico.

Come cambia la strada.

Si tratta del lato sulle abitazioni, quello che oggi è utilizzato anche dalle automobili private. Questo provvedimento in via dei Lidi ha lo scopo di ridurre il traffico a Olbia. L’intervento prevede la rimozione di una parte del marciapiede e dell’aiuola vicino al distributore di benzina per agevolare l’ingresso dei mezzi nella rotatoria, oltre al posizionamento di un cordolo delimitatore in gomma riciclata nel tratto finale.

La nuova viabilità.

Ci saranno interventi simili anche nel centro storico della città. In via delle Terme e Papandrea è prevista la riqualificazione delle strade con un modello di mobilità condivisa tra pedoni, biciclette e auto. In questa nuova configurazione, la precedenza assoluta spetterà a chi si sposta a piedi, seguiti dai ciclisti e infine dai veicoli a motore, che dovranno rispettare un rigido limite di velocità fissato a 10 chilometri orari. Questi interventi del Comune hanno il fine di migliorare la qualità della vita in città, ancora strozzata dal traffico, nonostante negli anni sono stati tante le iniziative per ridurre la problematica che colpisce Olbia dalla notte dei tempi a causa della sua crescita veloce.

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