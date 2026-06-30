Meteo Olbia 1 luglio, torna il sole in Gallura

Le previsioni meteo per martedì 1 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per martedì 1 luglio a Olbia e in Gallura è attesa una giornata nel complesso stabile, con sole prevalente e temperature pienamente estive. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, mentre l’instabilità che ha interessato altre zone della Sardegna tenderà a esaurirsi senza effetti significativi sul nord-est dell’isola. La Gallura inaugura così il mese di luglio con condizioni ideali per il turismo e per le attività all’aperto, in una fase che coincide con l’arrivo di un numero sempre maggiore di visitatori.

Caldo estivo, turismo e spiagge

Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime tra 21 e 23 gradi e massime comprese tra 30 e 32 gradi. La brezza marina contribuirà a rendere il clima più piacevole lungo il litorale, mentre nelle zone interne il caldo sarà comunque avvertibile nelle ore centrali della giornata. Il meteo a Olbia conferma quindi un inizio di luglio favorevole, senza particolari criticità e con condizioni ideali per trascorrere la giornata all’aperto.

Le spiagge della Costa Smeralda, di Pittulongu, Porto Istana, Bados e San Teodoro continueranno a essere tra le destinazioni più frequentate del territorio. Il mare sarà generalmente poco mosso e con una temperatura dell’acqua intorno ai 24 gradi, ideale per la balneazione, le escursioni in barca e gli sport acquatici. Anche le ore serali si preannunciano piacevoli, con un clima mite che favorirà passeggiate sul lungomare, cene all’aperto e gli eventi estivi che iniziano ad animare Olbia e le principali località turistiche della Gallura. Con l’avvio ufficiale di luglio, il territorio entra nel periodo di maggiore affluenza turistica dell’anno, favorito da condizioni meteorologiche complessivamente molto favorevoli.

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