Gli alberi a Olbia.

Va avanti la volontà dell’amministrazione comunale di Olbia di infoltire i viali alberati, attraverso un progetto di forestazione. Il Comune, recentemente, aveva ottenuto il decreto di assegnazione di 600mila euro, per l’acquisto di varie specie arboree destinate al centro urbano.

Con questi fondi, l’ente acquisterà 6mila alberi, che saranno destinate in 4 quartieri della città, tra cui San Nicola, probabilmente anche via Vittorio Veneto, Isticcadeddu e il nuovo lungomare. “Entro i primi giorni di marzo daremo l’incarico di progettazione – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -. Speriamo di portare a termine di questo progetto entro settembre e dar via alla forestazione e la messa in dimora di quei famosi 6mila alberi”.