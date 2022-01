L’incidente alla rotonda di Olbia.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 e 30 sulla rotonda Felix di Olbia, in corrispondenza dell’aeroporto. Un Fiat ducato condotto da un ragazzo è andato ad impattare contro le barriere spartitraffico cappottandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia che hanno collaborato con i sanitari del 118 per portare le prime cure al mal capitato che successivamente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Il traffico è stato rallentato per diverso tempo, i rilievi sono stati svolti dalla polizia di stato.