L’arrivo degli alberi a Olbia.

Va avanti il progetto per rendere Olbia più verde e rinfoltire i viali cittadini. Il comune ha definitivamente ottenuto i fondi di 600mila euro per mettere a dimora i 6mila alberi in città.

L’amministrazione comunale aveva partecipato al bando per piantare nuove essenze arboree in alcuni punti della città, in almeno 4 quartieri. Oggi c’è stato il trasferimento del finanziamento, che permetterà di procedere con il progetto.

Il sindaco Settimo Nizzi non ha ancora comunicato tutte le zone destinate a diventare più ombreggiate, ma è sicuro che alcune di queste piante andranno nel nuovo waterfront cittadino, dove in corso ci sono ancora i lavori per completare la passeggiata di via Genova e via Poltu Ezzu. Altri alberi saranno piantati, invece, in un nuovo giardinetto che sorgerà in zona San Nicola.