Sembra un viaggio nel tempo. È fatto così bene il video dei vigili del fuoco per celebrare gli 80 anni del distaccamento di Olbia, che per un attimo si ha l’impressione di essere davvero tra le vecchie vie del centro storico con i mezzi di soccorso che si usavano un tempo.

È l’omaggio che il Corpo nazionale ha voluto tributare alla sede cittadina. Un estratto dal video ufficiale è già stato pubblicato sui social, in attesa della prossima presentazione. In una parte del video appare la piazza della Biblioteca in corso Umberto, attraverso una famosa cartolina dell’epoca risalente agli anni Cinquanta. In un’altra le vie del centro.

Quando sullo sfondo passa la camionetta, sembra di essere catapultati direttamente in quelli anni. Le riprese si alternano dal bianco e nero al colore. Il video è stato pubblicato sulla pagina ufficiale dei vigili del fuoco su Instagram.

