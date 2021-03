La conferma per il salone Aldo Coppola a Porto Cervo.

Ancora una conferma per il salone Aldo Coppola a Porto Cervo che anche quest’anno entra nella Top Hairstylists – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia.

Una buona notizia che arriva in un periodo complicato e pieno di incertezze anche per i parrucchieri che, tutto sommato, hanno avuto il “privilegio” di rimanere aperti negli ultimi Dpcm. La guda, da oltre 20 anni aiuta i clienti più esigenti nella scelta del parrucchiere indicato per le proprie esigenze. Una necessità dimostrata anche durante il primo lockdown: la parola “Parrucchieri” ha avuto un boom di ricerche su Google toccando un +3450%.

Sono 4 i parrucchieri della Sardegna selezionati nella guida. Oltre al salone Aldo Coppola a Porto Cervo, spiccano Angels parrucchieri-esperti del liscio a Quartu Sant’Elena, Vera & Andrea Parrucchieri a Cardedu e Salvatore Deiana a Nuoro. Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.

