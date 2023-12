Rinforzi alla caserma dei vigili del fuoco di Olbia, arrivano nuovi pompieri

Nuovi vigili del fuoco a Olbia.

Nella caserma dei vigili del fuoco di Olbia arrivano 12 nuovi pompieri. Lo ha annunciato Pietro Nurra,

Segretario provinciale Conapo. Così è stato deliberato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel corso dell’incontro per la distribuzione del personale a seguito del potenziamento in aggiunta alle assunzioni per turn over.

“Si tratta di un risultato importante per i cittadini olbiesi e dei comuni limitrofi che – ha detto Nurra – come organizzazione sindacale perseguiamo dal 2014 quando la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (spending review) con il consenso della maggioranza delle organizzazioni sindacali

dei VVF aveva previsto una riduzione di organico per i VVF della sede di Olbia Basa da 36 a 32 unità e la chiusura del nucleo nautico VVF. Alla quale come Conapo ci opponemmo senza sosta fin dalla prima proposta, puntando invece alla classificazione SD5 e, a seguito delle numerose denunce anche a mezzo stampa rappresentate dal Conapo riuscimmo a strappare una modifica dell’ultimo minuto fermando la dotazione organica a 46 unità, un piccolo passo in avanti ma a nostro avviso non del tutto sufficiente per le peculiarità e necessità della città gallurese”.

“Varie sono state le rappresentazioni – prosegue Vincenzo Taula (Vice Segretario Conapo) – verso i vari livelli governativi e indistintamente a tutte le classi politiche che, a livello locale, non hanno mai fatto mancare la loro disponibilità e il proprio impegno. Tanto da far sbilanciare l’allora Capo Dipartimento Mulas e il Capo del Corpo Dattilo con dichiarazioni sul prossimo aumento di organico per la sede di Olbia (era il 2019) ma che nonostante le varie promesse non si traduceva in senso concreto”.

L’incremento dell’organico è avvenuto grazie al lavoro messo in campo dal Conapo per fornire alla città un servizio al pari di altre realtà del territorio nazionale. “Oggi un importante risultato è stato ottenuto rappresentiamo la massima gratitudine a tutte le figure politiche e ai comandanti – dichiara Nurra – che nel tempo non hanno mai fatto mancare il loro appoggio e impegno per questa causa, proseguiremo con l’opera di sensibilizzazione al fine di poter avere una adeguata risposta operativa per il soccorso antincendio portuale e ripristinare un presidio nautico per la fascia costiera nord orientale, che dire “un bellissimo regalo di Natale”.

