Prosciolto dall’accusa di violenza sessuale.

È stato assolto il 52enne senegalese, che da 30 anni vive a Olbia, accusato di violenza sessuale da parte di una sua connazionale. La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2008 e si è conclusa nei giorni scorsi davanti al giudice del tribunale di Tempio Pausania.

Le accuse della donna, che riteneva di essere stata abusata sessualmente dall’uomo, non hanno convinto il giudice che ha stabilito che “il fatto non sussiste“. Durante la fase processuale, infatti, non sono emerse prove circa la colpevolezza dell’uomo, rispetto alle accuse redatte nella querela ben 14 anni fa.