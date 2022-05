L’incidente a Olbia.

Scontro fra 3 auto, questo pomeriggio, a Olbia. In via Barcellona, intorno alle 13, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per stabilizzare le persone coinvolte.

Complessivamente sono 2 le persone trasportate all’ospedale di Olbia per ricevere le cure mediche. Sulla dinamica i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale.