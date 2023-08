Auto distrutta dalle fiamme a Padru, indagano i carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco per un auto in fiamme a Padru

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte per un’auto in fiamme nelle strade di Padru. Il rapido intervento della squadra del 115 ha evitato danni ulteriori alle abitazioni e alle altre auto parcheggiate lì vicino.

Le fiamme hanno fatto in tempo a distruggere l’automobile e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause del rogo. Come sempre capita in questi casi, non si esclude la pista dolosa.

