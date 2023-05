Auto in fiamme a Tempio, l’ipotesi del dolo: le indagini dei carabinieri

Le indagini dei carabinieri sull’incendio a Tempio.

Le indagini per individuare i responsabili dell’attentato incendiario che ha causato la distruzione di 4 auto e una moto nella notte di mercoledì a Tempio sono ancora in corso. I carabinieri stanno lavorando incessantemente per risalire all’autore, o agli autori, del gesto criminale che ha causato danni ingenti nella zona del Mercato, a pochi passi da piazza Gallura.

I militari della Compagnia di Tempio hanno assunto la guida delle indagini, raccogliendo con attenzione tutte le informazioni necessarie per risolvere il caso. Gli operatori dei vigili del fuoco sono stati fondamentali nell’operazione di spegnimento delle fiamme e nella circoscrizione dei danni, limitando il rischio di propagazione dell’incendio ad altre zone adiacenti.

Le autorità competenti stanno utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per individuare eventuali persone sospette, visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze dalla popolazione locale. Inoltre, stanno analizzando attentamente i reperti rinvenuti sul luogo dell’incendio, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui