Gli studi sui centenari si concentrano sulla Gallura.

Recentemente la Costa Smeralda ha dato l’ultimo saluto a Pasqualino Pirina, che si è spento a 107 anni. Ma prima del nonno smeraldino ci sono stati altri anziani che ci hanno lasciato a oltre 100 anni di età. Nonnini da record che hanno motivato gli studiosi a pubblicare e includere nel nuovo studio anche la Gallura come Blue Zone dei centenari.

Nel primo decennio del 2000 gli studiosi Michel Poulain e Gianni Pes cominciarono a individuare le regioni del mondo in cui la speranza di vita superava notevolmente la media globale. Qui avevano scoperto che oltre alle isole di Okinawa in Giappone, Icaria in Grecia e Nicoya in Costa Rica, c’era anche la Sardegna come terra di ultracentenari.

Questi due studiosi, considerati pionieri delle così dette Blue Zone, hanno continuato nel corso degli anni a condurre studi demografici sulla longevità. Grazie ai nuovi dati raccolti, si è riconosciuto che la Gallura, pur non raggiungendo i numeri dell’Ogliastra, merita senza dubbio un posto tra le cinque regioni mondiali caratterizzate per la longevità. Loma Linda in California, individuata da un altro studioso, Dan Buettner, è una delle altre aree identificate con una concentrazione di individui longevi.

Al via la seconda edizione del Longevity Fest.

La Gallura verrà affrontata come un caso intrigante da Gianni Pes, che parlerà di questa nuova frontiera nel nord-est della Sardegna durante la seconda edizione del Longevity Fest, evento in programma domani, 31 agosto, nella piazzetta di Porto Cervo Marina. L’evento è organizzato dal Consorzio Costa Smeralda ed è parte del programma di marketing regionale “Insula – Sardinia Quality World”, sostenuto dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes Gallura.

Quanti centenari in Gallura.

Che la Gallura sia terra di centenari lo dimostrano i nonnini da record presenti nel territorio e quelli che ci hanno recentemente lasciato. Ad Arzachena, l’Istituto Nazionale di Statistica registra altri sei centenari e supercentenari al primo gennaio 2023. Nell’Isola di La Maddalena se ne contano sei, ad Aglientu cinque, mentre tra Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania ve ne sono altri otto. Nel retropensiero storico, emerge che la Gallura ha una lunga tradizione di longevità: già nel XVIII secolo, a Calangianus, si ha traccia di un centenario di nome Columbano.

In Gallura si moriva a oltre 100 anni sia allora che oggi e Ziu Pascalinu non è stato il più anziano del territorio. La Maddalena ha avuto una nonnina da record, che se ne è andata a 116 anni nel 2018. Si chiamava Giuseppina Projetto, ed è stata la nonnina più longeva d’Europa. L’anziana era nata a La Maddalena il 30 maggio 1902 da genitori di origini siciliane. E sull’isola aveva trascorso una buona parte della sua vita, fino a quando a metà degli anni Sessanta decise di seguire il figlio in Toscana.

