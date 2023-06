Auto in fiamme a Olbia

Verso le 3 del mattino i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per cercare di domare le fiamme che hanno aggredito un’auto. Nonostante il loro arrivo il mezzo è andato completamente distrutto. L’episodio si è verificato in via Boito, nel centro della città.

L’auto è andata completamente distrutta, ma i vigili del fuoco non si segnalano problemi alle persone. Non sono ancora chiare le origini del rogo che ha devastato l’auto

