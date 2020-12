La situazione coronavirus a Padru.

Sono 41 le persone positive al coronavirus a Padru. Il numero dei casi totali resta stabile, aumentano le persone positive in isolamento domiciliare che salgono a 17 e diminuiscono a 24 i casi all’interno della Rsa Semralda.

Voglio ribadire l’obbligo di seguire scrupolosamente tutte le misure in essere per prevenire la diffusione del coronavirus – commenta il sindaco Antonello Idini – . Considerando che non si hanno comunicazioni ufficiali da parte dell’ATS dal 27 ottobre, chiedo a tutti coloro che si trovassero nella condizione di positività al Covid-19 di comunicarcelo attraverso la mail amministrazione@comune.padru.ss.it oppure di contattarci telefonicamente ai numeri indicati nell’Home Page del sito.

