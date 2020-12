La convenzione tra il Comune di Golfo Aranci e il Mater Olbia.

Al via la convenzione tra il Comune di Golfo Aranci e il Mater Olbia per l’esecuzione di tamponi molecolari, su base volontaria, ai soggetti residenti o domiciliati per lavoro presso il Comune di Golfo Aranci che presentano sintomi, che abbiano avuto contatti stretti di persone risultate positive o che rientrino nelle categorie ad alto rischio (impiegati pubblici non in smart – working, personale scolastico, esercenti commerciali ecc.)

“Vogliamo, prima di ogni altra cosa, garantire la salute dei propri cittadini in modo da accelerare il ritorno a uno standard di vita il più normale possibile – ha commentato il sindaco Mario Mulas – . Il Mater Olbia si occuperà quindi dell’esecuzione dei test molecolari.

Sul sito del Comune di Golfo Aranci è già online il modello da compilare (scaricabile a questo link) per l’effettuazione dei test al Mater Olbia di cui alla convenzione sottoscritta fra Comune e struttura ospedaliera. Il modulo è da compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modulo potrà essere presentato al Comune di Golfo Aranci con le seguenti modalità:

Via email all’indirizzo prenotazione.tampone@comune.golfoaranci.ss.it firmato digitalmente;

Via email all’indirizzo prenotazione.tampone@comune.golfoaranci.ss.it firmato in calce, scannerizzato con allegato documento d’identità;

Consegnato al protocollo dell’Ente con allegato documento d’identità in corso di validità

