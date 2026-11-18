Il libeccio ruota a Ovest, mare molto mosso sulla costa

Il meteo a Olbia del 19 novembre prevede nuvole, possibili piogge isolate e venti localmente forti. Le correnti da Sud-Ovest ruoteranno a Ovest nelle ore centrali, mentre le temperature massime resteranno intorno ai 20 gradi. La giornata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso, con una copertura più compatta nelle ore centrali. In Gallura potranno arrivare precipitazioni isolate, anche sotto forma di rovescio o temporale, ma con accumuli generalmente deboli. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio, lasciando spazio a condizioni gradualmente più stabili verso sera.

Il vento sarà il fenomeno più significativo anche sul Nord-Est dell’Isola. Arpas prevede correnti localmente forti da Sud-Ovest, in rotazione da Ovest dalle ore centrali. La ventilazione accompagnerà il passaggio del fronte freddo e potrà farsi sentire soprattutto nelle aree più esposte. Non sono disponibili valori attendibili delle raffiche per le singole località galluresi, quindi non è possibile indicarne una velocità precisa.

Temperature e condizioni del mare

Le temperature massime resteranno relativamente miti, ma senza i valori dei giorni precedenti. A Olbia sono previsti 15 gradi di minima e 20 di massima. A Tempio Pausania la giornata sarà più fresca, con valori compresi tra 12 e 16 gradi. Il mare sarà mosso nelle prime ore, con un aumento del moto ondoso nel corso della giornata. Per il settore nord-orientale Arpas prevede condizioni molto mosse dal mattino, con onde fino a circa 1,9 metri nel pomeriggio e in serata. Il quadro sarà quindi meno impegnativo rispetto al versante nord-occidentale, dove sono attese condizioni di mare agitato.

Il bollettino della Protezione civile consultato non riporta avvisi specifici per condizioni meteorologiche avverse legate a pioggia, vento o mareggiate per giovedì. La giornata sarà comunque caratterizzata da una fase di instabilità e da una ventilazione sostenuta, in particolare durante il passaggio delle correnti occidentali. Le precipitazioni sono previste in attenuazione dal pomeriggio, mentre il vento resterà l’elemento da tenere maggiormente sotto osservazione.

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