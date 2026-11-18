A Olbia una folla per ricordare le nove vittime dell’alluvione del 2013.

Tredici anni dopo il ciclone Cleopatra, Olbia si è ritrovata davanti al memoriale sul lungomare per ricordare le nove vittime dell’alluvione del 18 novembre 2013. Una cerimonia partecipata, con le autorità civili e religiose, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, gli Alpini, le associazioni e soprattutto tanti studenti delle scuole cittadine. A presiedere la celebrazione religiosa è stato il vescovo Roberto Fornaciari.

La cerimonia.

Al termine della commemorazione, il sindaco Settimo Nizzi ha pronunciato un discorso nel quale il ricordo delle vittime si è intrecciato con il tema della sicurezza idrogeologica della città. Visibilmente commosso, il primo cittadino ha rivolto un pensiero alle famiglie che hanno perso i propri cari, ricordando anche i due bambini – Morgana e Enrico – morti durante quella tragica giornata. “Il 18 novembre del 2013 è una di quelle date che il tempo non cancella”, ha detto Nizzi, sottolineando il valore della presenza dei ragazzi, molti dei quali non erano ancora nati quando la città venne colpita dall’alluvione. “La memoria non serve a stare fermi nel passato, ma a custodire ciò che è stato, a rispettare chi non c’è più e a costruire un futuro migliore”.

L’intervento sul Pai.

Il passaggio più atteso del suo intervento ha riguardato il progetto “Olbia e le sue acque”, il programma di opere per la mitigazione del rischio idraulico che la città attende da anni. “La memoria è fondamentale, ma deve essere accompagnata da azioni concrete”, ha affermato il sindaco, facendo il punto sull’iter autorizzativo. “Le istituzioni, a partire dal Comune, dalla Regione e dallo Stato attraverso il Ministero, hanno lavorato alacremente per portare a termine un progetto che metta la città di Olbia in sicurezza. Oggi possiamo finalmente dire che le autorizzazioni sono a buon punto”. Nizzi ha indicato anche i passaggi ancora necessari per arrivare al via libera: “Manca soltanto la determina del direttore generale dell’assessorato all’Ambiente e la delibera della Giunta regionale”. Il progetto prevede un articolato sistema di interventi, tra cui canali scolmatori, diversivi idraulici e opere di adeguamento dei corsi d’acqua, con l’obiettivo di ridurre le portate che attraversano il tessuto urbano e contenere il rischio di nuove alluvioni. Un percorso che, tuttavia, non è ancora concluso: la procedura ambientale regionale risultava ancora in istruttoria negli ultimi aggiornamenti disponibili.



Nel suo intervento il sindaco ha voluto inoltre ringraziare tutte le persone che nel 2013 prestarono soccorso e offrirono aiuto alla popolazione, dalle forze dell’ordine ai Vigili del fuoco, dalla Protezione civile alle associazioni e ai tanti volontari arrivati anche da fuori città. Ai più giovani ha lasciato un messaggio che va oltre la ricorrenza: “Non lasciate mai che nessuno stia da solo”. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori davanti al memoriale, in un momento di raccoglimento dedicato alle vittime e alle loro famiglie.

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