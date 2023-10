A Palau arrivano 3 nuovi defibrillatori, uno nell’asilo nido

Il Comune di Palau acquista tre defibrillatori.

Il Comune di Palau ha acquistato tre defibrillatori. Saranno installati in tre edifici molto importanti del paese. Uno di questi andrà al nido “Bim Bum Bam”, uno alla Casa degli anziani e l’altro al centro di Aggregazione Montiggia.

I luoghi sono stati scelti appositamente in quanto i defibrillatori sono strumenti molto importanti per salvare la vita delle persone, soprattutto se si tratta di bambini e anziani. L’acquisto dei defibrillatori è avvenuto con determinazione numero 209, da parte del settore Socio Culturale. “Sarà un modo indiretto per sentirsi più sicuri. Un defibrillatore in caso di arresto cardiaco potrebbe salvare la vita”, ha annunciato il Comune di Palau nelle sue pagine ufficiali.

