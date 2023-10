“Truffa ai nonni da un finto carabiniere”, l’appello gira a Olbia

L’appello di una donna che ha denunciato la truffa dei nonni a Olbia.

“Attenzione hanno truffato i miei nonni”. È l’appello che in queste ore sta girando a Olbia, da parte della nipote di due persone molto anziane che sarebbero state vittime di una tentata truffa. La donna ha chiesto di far girare l’appello, raccontando che i suoi nonni sono stati chiamati da un uomo che si identificava come maresciallo dei carabinieri.

Il racconto a Olbia.

La donna ha raccontato che il finto maresciallo ha detto che il figlio aveva causato un incidente ed era stato denunciato, per poterlo liberare i miei nonni dovevano dare un’enorme somma di denaro. Fortunatamente la truffa non si è consumata. ”Conoscono nomi e cognomi, rendendo tutta la situazione più reale possibile – spiega la nipote, allarmata da quel fatto -. Un uomo, che si identificava come figlio dell’avvocato della vittima dell’incidente, si è presentato a casa loro, si è seduto nella loro cucina e insisteva per avere i soldi mentre un suo collega probabilmente bloccava le trasmissioni telefoniche. Per fortuna i soldi non sono stati dati e mia mamma è arrivata in tempo, ormai il truffatore aveva capito che mia nonna si era messa in contatto con i parenti ed è scappato. Sanno che gli anziani sono sensibili e come sentono che i familiari sono in pericolo sono disposti a tutto.Se l’informazione gira, meno persone saranno coinvolte”.

