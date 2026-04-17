A Palau una passeggiata tra la natura con gli Amici di Talmone

La passeggiata ecologica a Palau.

Un percorso tra le coste granitiche della Gallura è al centro dell’iniziativa in programma sabato 25 aprile a Palau, proposta dall’associazione Amici di Talmone e Cala di Trana. L’appuntamento, gratuito e a carattere ecosolidale, prevede una camminata guidata dall’istruttrice di yoga Emanuela Russo Krauss, che accompagnerà i partecipanti lungo un itinerario tra cale e calette del litorale palaese, alla scoperta di un paesaggio modellato dal vento e dal tempo.

L’escursione si sviluppa come un’esperienza a contatto con l’ambiente naturale, in cui i presenti saranno invitati a osservare il territorio, lasciando spazio all’immaginazione davanti alle formazioni granitiche e ai profumi tipici della stagione primaverile. Nel corso della camminata, sarà possibile attribuire nomi alle rocce dalle forme particolari e prendere parte ad alcune pratiche guidate.

Emanuela Russo Krauss, attiva nel comitato sin dalla sua nascita nel 2018, ha spiegato che durante il percorso lungo la costa i partecipanti entreranno in contatto con i paesaggi della Gallura, tra rocce scolpite dal vento e la presenza del mare, sperimentando tecniche di respirazione consapevole, momenti di meditazione e rilassamento, ispirati agli elementi naturali circostanti. L’iniziativa comprende anche una componente informativa legata alla salvaguardia dell’ambiente. Nel corso dell’attività verranno affrontati temi riguardanti la tutela del paesaggio, la delicatezza degli ecosistemi costieri e la valorizzazione del territorio sardo.

La partenza è fissata per le 10 dalla Rotonda di via di Porto Cuncato, con un tragitto che conduce verso le Piscine di Talmone. La partecipazione non prevede costi, ma è richiesta l’iscrizione per ragioni organizzative, contattando il numero 346/3279711 oppure tramite email all’indirizzo amiciditalmone@gmail.com. Gli organizzatori segnalano inoltre che la normativa in vigore vieta l’accesso ai cani in spiaggia, anche se dotati di guinzaglio e museruola.

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