Palau nel dolore per la scomparsa di zio Mario Aisoni, aveva 74 anni

Addio a Mario Aisoni.

Dolore a Palau per la scomparsa di Mario Aisoni. L’uomo, 74 anni, è venuto a mancare recentemente lasciando il paese con un vuoto incolmabile. Sposato e padre di due figli, Mario era molto conosciuto in paese e sono tante, per questo motivo, le associazioni locali che hanno dato lui l’ultimo saluto.

A salutarlo l’Avis di Palau, la Pallavolo Capo d’Orso, il Tennis Club Palau e tantissimi conoscenti che volevano bene a Mario Aisoni, che lavorava come tassista. I conoscenti ricordano zio Mario come una ”persona di un affetto unico e una gentilezza rara”, scrive uno dei suoi amici.

A dare la notizia è stato il parroco del paese, Don Paolo, che ha scritto sul suo profilo un messaggio per annunciare la scomparsa del 74enne. ”Palau, stamattina ha avuto un brutto risveglio”, ha scritto il parroco della chiesa di Ns Signora delle Grazie, dove domani, 22 marzo, alle ore 11, si terrà il funerale dell’uomo.

