Allarme bomba al Tribunale di Tempio: tutti fuori, sospese le udienze

L’allarme bomba al Tribunale di Tempio.

Questa mattina è stato segnalato un’allarme bomba al Tribunale di Tempio Pausania, situato in via Limbara. A seguito della segnalazione, tutte le persone presenti all’interno dell’edificio sono state evacuate immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del Commissariato locale, che stanno coordinando le operazioni di sicurezza.

In conseguenza dell’evento, tutte le udienze previste per la mattinata sono state sospese. Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che l’allarme sia stato provocato da una telefonata anonima, che ha innescato le procedure di evacuazione e messa in sicurezza dell’area. Attualmente, le forze dell’ordine stanno effettuando controlli approfonditi per valutare la situazione e garantire la sicurezza di tutti coloro coinvolti.

