Il matrimonio in casa di Elisa e Mattia.

Chissà se quel fatidico “sì” sarebbe stato così emozionante. Chissà se sarebbe sembrato tutto così magico come lo scambiarsi gli anelli uniti solo dalla forza del loro amore. L’invito per il loro matrimonio era pronto da tempo, l’abito nuziale nell’armadio, le fedi nelle rispettive custodie. Elisa di 35 anni e Mattia di 36 anni si sarebbero dovuti sposare oggi a Palau.

E ad accompagnarli insieme all’altare ci sarebbe stato Lorenzo, il loro piccolo di appena un anno. Ma il coronavirus ha fatto cancellare tutto e rimandato la loro promessa a data da destinarsi. Ma non è riuscito a fermare il loro amore. “Così, per sdrammatizzare un pochino, ci siamo scambiati comunque le nostre promesse matrimoniali a casa”. racconta Elisa.

Ed è stato un momento indimenticabile, immortalato in un video. Elisa entra dalla porta di casa con il volto coperto dal velo. Tiene in mano una calla bianca come bouquet. Matteo indossa camicia e papillon e tiene in braccio il piccolo Lorenzo.

L’emozione supera lo schermo che riproduce il video, quando i due ragazzi recitano le promesse di matrimonio, con Lorenzo, subito dopo, che su un carretto giocattolo si fa avanti portando le fedi sopra il cuscino. Se le scambiano, costruendo quella magia che solo dei momenti unici come questo sarà regalare.

Si finisce con le bottiglie di plastica attaccate al carretto del piccolo, per simboleggiare l’auto che lascia la chiesa, e la scritta “oggi non sposi”. “Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dover spostare la data – confida Elisa -. Invece… Ci ricorderemo per sempre di questo giorno. E quando ci sposeremo sarà ancora più bello”.

