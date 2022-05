La chiesa di Palau sarà restaurata.

Nuovi arredi, pavimentazione e affreschi sacri. Il volto della chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Palau cambierà completamente, grazie a un progetto di restauro interno dell’edificio sacro già approvato.

Per eseguire l’intervento sono stati già stanziati 150mila euro per il primo lotto funzionale. La finalità della riqualificazione è quella di valorizzarlo, assieme alle opere già presenti. Per realizzare il progetto di restauro, l’ufficio lavori pubblici del Comune, in collaborazione con il parroco Don Paolo Pala, ha provveduto alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.